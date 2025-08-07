Casablanca : Virgin Megastore ouvre son onzième magasin au Maroc

Virgin Megastore Maroc, l'enseigne emblématique spécialisée dans la distribution de produits high-tech, culturels et de loisirs, a ouvert, jeudi à Casablanca, son quatrième magasin, portant à onze son réseau national.

«L’ouverture de ce quatrième magasin à Casablanca, portant à onze le nombre de nos points de vente au Maroc, marque une étape importante dans le déploiement de notre stratégie de croissance», a expliqué Asmâa Azmi, cheffe du département marketing et communication de Virgin Megastore Maroc, dans une déclaration à la MAP.

Précisant que l’enseigne à pour objectif de faciliter l’accès à une offre diversifiée de produits technologiques et culturels, tout en créant des espaces conviviaux propices à la découverte, à l’échange et au partage, Azmi a souligné qu'avec un investissement de 10 millions de dirhams, ce nouveau magasin illustre l’engagement durable de Virgin Megastore Maroc sur le marché national, ainsi que son ambition de devenir la référence incontournable pour tous les passionnés de technologie et de culture à travers le pays.

Implanté sur l’avenue 2 Mars à Casablanca, le nouveau magasin Virgin Megastore s’étend sur une superficie de 455 m². Pensé comme un véritable lieu de découverte, il propose une expérience immersive à travers dix univers thématiques.

Les visiteurs pourront explorer une sélection de produits allant des dernières innovations tech et mobile aux jeux vidéo et consoles, ainsi qu’une sélection d’articles audio, livres, petit électroménager, déco maison, lifestyle, beauté, éveil et jeux, et enfin papeterie.

Pour célébrer cette inauguration, l’enseigne lance un mois d’offres promotionnelles et d’animations exclusives, accessibles à tous, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Depuis son implantation au Maroc en 2010, Virgin Megastore s’est imposée comme une enseigne emblématique dans la distribution de produits high-tech, culturels et lifestyle. Le réseau de 11 magasins est réparti dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir.

Le lancement du site e-commerce www.virginmegastore.ma vient renforcer la stratégie omnicanale de l’enseigne en proposant à tous les clients la possibilité de commander l’ensemble de ses produits en ligne.