Le gala culinaire d'Hawaï met en avant la cuisine marocaine

Le gala culinaire emblématique d’Hawaï, la Hale ‘Aina Celebration, revient le 6 septembre 2025 avec une touche marocaine. Organisé chaque année par le HONOLULU Magazine, l’événement rend hommage aux meilleurs chefs et restaurants des îles lors d’une soirée alliant gastronomie, culture et divertissement. Sur la pelouse de l’Océan du Royal Hawaiian, l’édition de cette année est placée sous le thème «Une Nuit au Maroc».

Les invités seront plongés dans un marché nocturne de style Marrakech, avec des lanternes scintillantes, des textiles aux couleurs épicées et une musique envoûtante, écrit le HONOLULU Magazine jeudi. La célébration mêlera la cuisine primée d’Hawaï à l’ambiance marocaine. Les meilleurs chefs locaux serviront des plats signatures inspirés du patrimoine culinaire du royaume.