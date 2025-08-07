Aide humanitaire à Gaza : Le Maroc, seul pays à intervenir directement sur le terrain

Depuis le début de cette année, le Maroc a multiplié les actions humanitaires en faveur de la population de Gaza. La dernière en date, de 180 tonnes, a été ordonnée, le 30 juillet, par le roi Mohammed VI.

Le royaume se distingue des autres acteurs internationaux en envoyant directement, après approbation du gouvernement israélien, des tonnes d’aides aux Palestiniens. Rabat a rétabli, le 10 décembre 2020, ses relations diplomatiques avec Tel-Aviv.

Les Forces armées royales (FAR), comme en mars dernier, ont mis en place des ponts aériens vers Israël, pour ensuite acheminer les aides par voie terrestre, via le passage Karam Abou Salem relevant de l’autorité israélienne, à destination de Gaza.

L’action humanitaire du royaume se distingue aussi par le mode de sa distribution. Les tonnes d’aides sont mises à la disposition du Croissant rouge palestinien, placé sous la tutelle de l’Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas, afin de les distribuer aux bénéficiaires, loin des tirs des soldats israéliens. Pour rappel, Gaza est, depuis 2006, est un bastion du mouvement islamiste Hamas. Une autorité que le Maroc n’a jamais reconnue.

De son côté, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods que préside le roi Mohammed VI, a élargi, depuis octobre 2023, son champ d’action vers Gaza. L’Agence organise régulièrement des opérations de distribution d’aides, aliments et couvertures, au profit des Palestiniens de Gaza. Elles se déroulent dans la sécurité et des agents palestiniens se chargent parfois de transmettre directement l’aide aux bénéficiaires.

En mai dernier à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avait souligné que «le rôle du Maroc dans le soutien des Palestiniens n’est pas occasionnel et ne s'inscrit pas dans la surenchère des discours et des communiqués».