Nador : Deux morts et trois blessées dans un accident près de la plage de Tibouda

Deux personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées avec des degrés de gravité variés, mardi, dans un accident de la route près de la plage de Tibouda dans la région de Beni Chiker (province de Nador). Le drame s'est produit lorsqu'un véhicule léger s'est renversé sur un virage dangereux, selon des sources locales.

L'incident s'est produit vers sept heures du matin, lorsque le conducteur a perdu le contrôle du volant en abordant le virage. La voiture s'est renversée à plusieurs reprises avant de s'immobiliser sur une pente rocheuse.

Les unités de la Gendarmerie royale et de la Protection civile sont arrivées sur les lieux immédiatement après avoir été alertées. Les blessés ont été transportés à l'hôpital Hassani de Nador pour recevoir les soins médicaux nécessaires. Les corps des deux morts ont été placés à la morgue en attendant l'achèvement des procédures légales.