Lycée d’excellence Mohammed VI : La première promotion se distingue dans les admissions aux grandes écoles

Les résultats de la première promotion du Lycée d’excellence Mohammed VI de Casablanca (LEM6) relevant de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé se révèlent être un succès. Les élèves des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) se sont brillamment distingués aux concours des plus grandes écoles d’ingénieurs françaises, traduisant la qualité de l’enseignement de l’établissement.

En chiffres, 50 des 54 candidats du Concours commun des instituts nationaux polytechniques (CCINP) ont été admis. Au concours mines-ponts, 13 des 14 candidats ont été reçus. Le concours CentraleSupélec a vu 30 admissions sur 37 candidats, tandis qu’un élève a intégré l'École Polytechnique (X), fait savoir un communiqué.

Au total, «le taux d’admission dans les écoles françaises a atteint 93,75%, un résultat remarquable pour une première promotion». De plus, tous les élèves ont été admis aux Concours nationaux communs (CNC).

Le Lycée d’excellence Mohammed VI est un établissement dédié aux (CPGE). Inauguré dans le cadre d’un partenariat public-privé entre la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, il accueille les meilleurs bacheliers marocains et étrangers.

En deux ans de formation, les élèves bénéficient d’un encadrement de haut niveau. Il s'agit de mettre toutes les chances de leur côté afin d’intégrer les grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, au Maroc ou ailleurs.