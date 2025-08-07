Personnel naviguant : Emirates lance une campagne de recrutement au Maroc

Emirates a annoncé, jeudi 7 août, la tenue de journées de recrutement à travers le Maroc, suite au succès de sa campagne de juillet. La compagnie aérienne recherche des candidats nationaux pour le poste de personnel de cabine, dans le cadre de l'initiative mondiale de recrutement visant à embaucher plus de 17 300 professionnels, dans 350 rôles au cours de l'exercice financier actuel.

Le calendrier de recrutement d'août comprend Casablanca le 10 août, Rabat le 12 août, Marrakech le 23 août et Tanger le 25 août. Emirates prévoit d'embaucher 5 000 nouveaux membres d'équipage de cabine à l'échelle mondiale, pour soutenir ses opérations et la croissance de son réseau.

Les candidats sélectionnés recevront une formation dans les installations d'Emirates à Dubaï, où ils seront basés. La compagnie aérienne propose un salaire net, un logement meublé fourni par l'entreprise, une couverture médicale, le transport et des avantages de voyage pour les employés et leurs familles.

L'équipage de cabine d'Emirates compte plus de 24 400 professionnels de plus de 148 nationalités, desservant plus de 140 destinations sur six continents. Les candidats doivent soumettre en ligne leurs CV en anglais à jour et des photos récentes.

Depuis 2022, le groupe Emirates a embauché plus de 41 000 professionnels. Emirates opère des vols quotidiens reliant Casablanca à Dubaï.