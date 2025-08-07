Italie : Les artisans marocains finissent une formation de quatre semaines en céramique

Huit artisans marocains ont récemment achevé un programme de formation de haut niveau au Faenza Art Ceramic Center (FACC), l'établissement de formation internationale qui promeut et valorise l'art et la poterie en Italie. Il s'agit de la deuxième édition d'un projet de coopération entre le gouvernement marocain et l'institution italienne.

Selon les médias locaux, les artisans, sélectionnés parmi les meilleurs du Maroc, ont été accueillis du 7 juillet au 1er août à Faenza. Ils ont participé à des cours intensifs de 160 heures, réparties sur quatre modules : conception céramique, moules en plâtre, décoration et chimie des émaux.

Durant leur séjour, ils ont élu domicile dans le centre historique de la ville et ont visité des ateliers de céramique locaux de renom, tout en expérimentant de nouvelles techniques aux côtés de professionnels italiens.

«Nous sommes très fiers de cette collaboration avec le Maroc, un pays doté d'une forte tradition artisanale», a déclaré Gian Piero Merendi, président du FACC.

«Cette semaine, nous avons eu le plaisir de rencontrer un représentant très respecté des communautés artisanales marocaines les plus dynamiques. Avec eux, nous avons initié un processus collaboratif qui englobe la planification, l'éducation, la technologie appliquée à la céramique, le design et les arts contemporains», a indiqué le maire de Faenza, Massimo Isola.

L'initiative est soutenue par l'organisme national marocain pour la promotion de l'artisanat, la Maison de l'artisan. Célébré par une visite officielle à la Sala Rossa de l'Hôtel de Ville de Faenza, le programme a favorisé un échange interculturel significatif, mettant en avant les traditions céramiques italiennes et marocaines.

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large qui comprend non seulement des cours de formation à Faenza, mais aussi des résidences artistiques et des activités éducatives au Maroc.