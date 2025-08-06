Maroc : Jusqu'à 47°C et averses orageuses de mercredi à dimanche

Une vague de chaleur, avec des températures oscillant entre 40 et 47°C, et des averses orageuses accompagnées de chutes de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues de mercredi à dimanche dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Ainsi, des températures variant entre 44 et 47°C sont prévues, de mercredi à dimanche, dans les provinces de Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Aousserd, indique la DGM.

Des températures comprises entre 40 et 44°C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Fquih Ben Salah, Beni Mellal, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Settat, Chichaoua, Marrakech, Youssoufia, Azilal, Al Haouz, Tan-Tan, Guelmim et Laâyoune, fait savoir la même source.

D’autre part, la journée du mercredi connaîtra une hausse des températures (40 à 44°C) dans les provinces de Ouezzane, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Khouribga, Khémisset, Taza, Taounate, Guercif, Sefrou et Khénifra.

Une montée des températures (40 à 44°C) est également prévue, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Essaouira, Safi, Sidi Bennour, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Sidi Ifni et Tarfaya, précise la DGM.

Par ailleurs, des averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sous orages intéresseront plusieurs provinces, mercredi de 13h à 22h.

Des cumuls pluviométriques allant de 20 à 40 mm seront ainsi enregistrées dans les provinces d’Al Haouz, Taroudant, Ouarzazate, Azilal et Tinghir, tandis que des précipitations de 15 à 30 mm sont prévues à Boulemane, Sefrou, Taza, Khénifra, Chichaoua, Midelt, Al Hoceïma, Jerada, Taourirt, Guercif et El Kelaa des Sraghna, conclut la DGM.