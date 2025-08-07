Football féminin : La sélection du Maroc recule dans le classement FIFA

L'équipe nationale féminine du Maroc a reculé de quatre places dans le classement mensuel de la Fédération internationale de football association (FIFA) publié ce jeudi. La sélection est désormais à la 64e position mondiale, avec un total de 1407,21 points.

Mais au niveau continental, les Lionnes de l'Atlas ont conservé leur troisième place au classement africain, derrière l'équipe nigériane en tête, qui occupe la 36e position mondiale, ainsi que l'Afrique du Sud, classée 54e au niveau mondial.

Dans le monde arabe, le Maroc continue de dominer le classement, suivi de la Jordanie (76e), de l'Algérie (80e), de l'Égypte (95e) et de la Tunisie (96e).

À l'échelle mondiale, l'Espagne est tête du classement FIFA, suivie des États-Unis et de la Suède.