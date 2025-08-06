Voile : Le Maroc sacré champion d’Afrique 2025 (catégorie optimist)

L’équipe nationale du Maroc de voile s’est distinguée lors de la première journée du Championnat d’Afrique de voile – catégorie optimist, en remportant la première place dans l’épreuve par équipes. Lors de ce tournoi qui se tient à Dar es Salaam (Tanzanie), du 1ᵉʳ au 10 août 2025, la sélection décroche ainsi le titre de champion d’Afrique 2025 dans la catégorie.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, ce podium «consacre les efforts et l’engagement du collectif marocain, devant l’Angola (2ᵉ place) et l’Afrique du Sud (3ᵉ place), au terme d’un affrontement technique et intense entre les nations africaines engagées».

La délégation marocaine est d’ailleurs composée d’un encadrement technique expérimenté et de cinq jeunes athlètes talentueux. Leur synergie efficace concrétise «le travail de fond réalisé par la Fédération pour développer la voile de haut niveau chez les jeunes», ajoute la même source.

«Cette victoire collective constitue une fierté nationale et un signal fort pour l’avenir de la voile marocaine, affirmant sa place parmi les grandes nations africaines du nautisme», se félicite la fédération.

Les compétitions individuelles se tiennent les jeudi 7 et vendredi 8 août 2025. Avec son titre continental collectif, la sélection nationale entame cette étape avec le moral au beau fixe.