Tourisme : African Travel, Inc. dévoile un circuit de luxe au Maroc pour 2026

Le voyagiste de luxe African Travel, Inc. a dévoilé son nouveau circuit Invitation au Maroc, dans le cadre de sa collection 2026, proposant une aventure inédite de 11 jours à travers le royaume.

Conçu pour les voyageurs en quête d'expériences raffinées avec un maximum de 14 invités, ce séjour est chapeauté par un directeur de voyage dédié et des guides locaux experts. Le circuit commence à Casablanca et combine des séjours de luxe, incluant des riads et du glamping dans le Sahara. Des visites privées organisées et des Moments signature exclusifs sont également au programme.

Parmi les moments forts figurent l'exploration des médinas de Fès et Marrakech, un vol en montgolfière au lever du soleil, une visite au coucher du soleil en side-car vintage, ainsi que des expériences culinaires faisant la part belle aux riches traditions gastronomiques du Maroc. Tous les pourboires, la plupart des repas, et les services VIP à l’aéroport sont inclus.