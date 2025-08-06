Turkménistan : Omar Hilale met en avant le rôle de l’Initiative royale atlantique dans le Sahel

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, et président de la 22e session du Comité de haut niveau de l’Assemblée générale sur la coopération Sud-Sud aux Nations unies, Omar Hilale, a indiqué, mercredi à Awaza en Turkménistan, que le Maroc continue d’apporter un soutien concret aux pays africains sans littoral.

Intervenant lors de la réunion ministérielle sur la coopération Sud-Sud, organisée dans le cadre de la troisième Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral (5-8 août), Omar Hilale a précisé que ce soutien prend forme à travers le renforcement des projets de développement Sud-Sud et la coopération triangulaire, ce qui contribue activement à accélérer le développement de ces pays, à renforcer la solidarité africaine et l’intégration régionale et à stimuler les investissements et le développement commun.

Cet engagement, a-t-il poursuivi, s’est concrétisé à travers de nombreuses initiatives, notamment celle lancée par le roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique. Cette initiative représente un levier stratégique pour la transformation des économies des pays du Sahel, avec de nouveaux fondements de coopération et de développement commun, le partage de l’expérience marocaine et la mise à disposition de son infrastructure routière, ferroviaire et portuaire.

Hilale a appelé à s’appuyer sur la dynamique enclenchée par cet événement, afin de réaliser l’ambition de connecter les pays enclavés au littoral et faire face à la double contrainte que ces pays affrontent, à savoir le fait d’être à la fois des pays en développement et des pays sans littoral.

Cette réunion ministérielle, a-t-il relevé, arrive à point nommé afin de faire rayonner le rôle central de la coopération sud-sud et triangulaire, ainsi que pour stimuler le développement durable et résilient, transformer les pays en développement sans littoral, renforcer le financement du développement, et tirer profit des sciences, de la technologie et de l’innovation pour accélérer la transformation économique structurelle.

Cette troisième Conférence vise à repenser le cheminement du développement dans les pays sans littoral. Elle constitue une plateforme de rencontre pour des délégations de haut niveau, des responsables internationaux, des investisseurs et des organisations.