Le train Marrakech-Tanger interrompu par un sabotage des voies

La ligne ferroviaire reliant les villes de Marrakech et Tanger a connu un incident, dans la nuit de mardi à mercredi, ayant obligé le conducteur du train à un arrêt de 25 minutes. Plusieurs bidons en plastique (d'une capacité de 5 litres) ont été trouvés remplis de pierres sur les voies, au niveau de la région de Sidi Bou Othmane. Selon les premiers indices, ils auraient été placés délibérément en guise d'obstacles.

L'incident a provoqué cet arrêt avec une coupure du courant électrique, ce qui a créé la panique parmi les passagers. Les faits ont coïncidé avec le passage d'une patrouille de la Gendarmerie royale, qui est intervenue pour sécuriser la zone.

Le lieu des faits a été examiné et une enquête a été ouverte.