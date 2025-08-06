Réserves de sang au Maroc : La situation actuelle est rassurante

L’Agence marocaine du sang et de ses dérivés a affirmé que la réserve actuelle des stocks de sang est rassurante et que les opérations de don de sang se poursuivent d’une manière régulière dans toutes les régions du royaume.

Dans un communiqué faisant suite aux informations relayées par certains médias sur une prétendue «pénurie de sang durant l’été», l’Agence relève que le Maroc ne fait actuellement face à aucun risque imminent de rupture des stocks de sang, grâce à la prise de conscience croissante des citoyens et à leur interaction positive avec les campagnes de don, garantissant ainsi la satisfaction des besoins médicaux urgents.

A cette occasion, elle a salué l’esprit de solidarité et d’engagement collectif dont ont fait preuve les acteurs de la société civile, ainsi que les citoyens, qui répondent à l’appel du devoir humanitaire, notamment lors des périodes de forte affluence, dans les centres de transfusion sanguine.

Dans le même sens, l’Agence assure que tous les besoins en sang et en dérivés sanguins des hôpitaux publics et privés sont satisfaits d’une manière régulière et quotidienne, grâce à la coordination précise et continue entre les centres régionaux de transfusion sanguine et les établissements hospitaliers à travers le territoire national.

Tout en rassurant sur la situation actuelle, l’Agence renouvelle son appel à l’ensemble des citoyens à poursuivre le don de sang de manière régulière. Elle rappelle que le besoin en sang n’est pas conjoncturel ou temporel, mais demeure un besoin constant qui vise à sauver les vies des enfants, des femmes enceintes, des patients atteints de cancer et des victimes des accidents.

L'Agence souligne aussi que le don en sang est un acte de vie et une responsabilité collective.