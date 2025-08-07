Diplomatie : Le Polisario annonce une réunion avec le sous-secrétaire d'Etat britannique

Le Polisario a annoncé, mercredi 6 août, que son «ministre des Affaires étrangères», Mohamed Yeslem Beissat, s’était réuni mardi à Londres avec le sous-secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Hamish Falconer.

«Les deux parties ont discuté des récents développements liés au processus de paix mené par l'ONU au Sahara occidental. Les discussions ont également porté sur le rôle constructif que le Royaume-Uni peut jouer en soutenant les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, pour faire avancer le processus de paix», indique l’agence de presse du Front.

«La partie sahraouie a émis le souhait que le Royaume-Uni utilise son influence de manière constructive pour faire avancer le processus de paix mené par l’ONU vers une solution et participerait activement au soutien de la paix, de la reconstruction et du développement durable au Sahara occidental dans la phase post-conflit», ajoute la même source.

Cette réunion intervient quelques jours après les entretiens du 1er août à Alger, entre le nouveau président de la Chambre haute du Parlement, Azzouz Nasri, et l’ambassadeur du Royaume-Uni, James Robert Stephen Downer. Le président Abdelmadjid Tebboune a, de son côté, reçu le 11 juin, le diplomate britannique.

Pour rappel, David Lammy, le chef de la diplomatie du Royaume-Uni avait annoncé, le 1er juin à Rabat, le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental. Une position que le roi Mohammed VI a saluée, le 29 juillet dernier, dans le discours de la Fête du trône.

Le gouvernement du Premier ministre travailliste, Keir Stramer, n’a pas encore communiqué sur la rencontre avec une délégation du Polisario à Londres.