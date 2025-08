Maroc – France : La RAM prévoit de nouvelles liaisons hivernales

La Royal air Maroc renforce ses liaisons aériennes depuis et vers la France, avec plusieurs vols prévus lors de la période hivernale. Parmi eux, quatre lignes aériennes suspendues à Marrakech en 2017 et 2022 seront rétablies, selon le site spécialisé Voyage d’affaires. Depuis la cité ocre, les vols vers Lyon et Toulouse reprennent le 10 octobre 2025.

Le lendemain, la ligne Nantes-Marrakech est relancée, suivie de celle vers Bordeaux le 12 du même mois. Le programme propose deux fréquences hebdomadaires à bord d’un Boeing 737-800 en configuration bi-classe. A partir du 27 octobre, une troisième fréquence hebdomadaire s’ajoutera sur Marseille-Marrakech.

Entre le 16 décembre 2025 et le 18 janvier 2026, la RAM passera par ailleurs de quatre vols hebdomadaires à une fréquence quotidienne sur l’axe Paris-CDG/Marrakech, ajoute la même source.

Ce renforcement des lignes aériennes accompagne l’intérêt grandissant pour les voyages entre les deux pays. La France représente d’ailleurs le principal marché émetteur européen et mondial vers le Maroc.

En 2024, le royaume a compté 2,5 millions d’arrivées depuis l’Hexagone, soit une part de marché de 27,5% sur le total des arrivées internationales de l’année dernière.