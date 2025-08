Samskip lance une route rapide pour les fruits marocains vers l'Europe du Nord

La société de logistique néerlandaise Samskip a lancé un service de conteneurs reliant directement les ports marocains d'Agadir et de Casablanca au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il s'agit d'offrir une alternative plus rapide et plus écologique pour l'acheminement des fruits et légumes marocains vers l'Europe du Nord.

Dans un communiqué de presse publié lundi 4 août, l'entreprise a annoncé que son nouveau service hebdomadaire de conteneurs réfrigérés, le seul assez rapide pour transporter des légumes, promet la livraison porte-à-porte la plus rapide du marché, soutenue par un dédouanement fluide et un transport intérieur efficace.

Samskip a également signé un accord à long terme avec le Moroccan Fruit Board pour soutenir cette initiative. La route permet des livraisons en Irlande dans les six jours suivant le départ d'Agadir, avec une distribution rapide des cargaisons à travers l'Europe, y compris en Norvège, en Pologne, en Suède, en Finlande et dans les États baltes, quelques jours seulement après l'accostage à Rotterdam.

Avec l'utilisation de conteneurs réfrigérés de 45 pieds et la possibilité de réduire les émissions de CO₂ jusqu'à 80% par rapport au transport routier, cette liaison offre des avantages à la fois pratiques et durables.