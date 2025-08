Etats-Unis : Le flag football féminin marocain s'invite à Green Bay

Une équipe marocaine de flag football féminin, une version sans contact du football américain, est arrivée à Green Bay, dans le Wisconsin, pour un échange culturel d'une semaine organisé par les Packers, une équipe professionnelle de football américain. La visite inclut des matchs d'entraînement, des camps de football et la participation au match de présaison de samedi contre les New York Jets au Lambeau Field.

L'initiative a été organisée par Fouzia Madhouni, fondatrice de «We Can Morocco» pour l'autonomisation des filles et des femmes à travers des formations en leadership et le football américain. Elle a d'abord établi un lien avec les Packers en 2022 grâce au Global Sports Mentoring Program, une initiative conjointe du Département d'État américain et d'espnW, au sein du réseau ESPN, ont rapporté les médias locaux.

Le programme comprend un match d'entraînement jeudi avec le lycée Green Bay East, un camp de football gratuit pour les filles vendredi au Titletown Football Field, outre un événement de tailgate avant le match de samedi. Madhouni, également entraîneuse de flag football féminin au Maroc, a déclaré qu'elle rêvait depuis longtemps d'amener ses joueuses à Green Bay.

Les responsables, selon la même source, affirment que le programme «permet aux filles et aux femmes de réaliser leur potentiel grâce à des cours de leadership et des sessions de football américain, tout en engageant les hommes à discuter du rôle qu'ils jouent dans la promotion de l'égalité des sexes».