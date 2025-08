Abdessamad Kayouh : La coopération avec les pays sans littoral et en Afrique est une priorité

Le Maroc a fait de la coopération avec les pays sans littoral, en particulier en Afrique, une priorité stratégique de sa politique de coopération, a affirmé, mardi à Awaza, au Turkménistan, le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, lors de la session plénière des délégations participant à la troisième Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral, qui se tient jusqu’au 8 août.

Il est question de soutenir les pays africains sans littoral, avec un renforcement des projets de développement Sud-Sud et triangulaires, contribuant à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et au renforcement de leurs capacités de développement, a souligné le ministre. Cet engagement s’est matérialisé par plusieurs initiatives, notamment l’initiative royale visant à permettre aux pays du Sahel d’accéder à l’océan Atlantique, a-t-il relevé.

Cette approche marocaine de la coopération se concrétise aussi à travers plusieurs initiatives pionnières telles que la dynamisation des trois Commissions du climat lancées en 2016 à l’occasion du Sommet de l’action africaine, le Centre de compétences en matière de changements climatiques, l’initiative Adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques (AAA), l’initiative pour la soutenabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique (SSS), ainsi que la Plateforme africaine de la jeunesse pour le climat (African youth climate hub), a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Kayouh a souligné que le Maroc accueille favorablement l’adoption du nouveau Plan d’action d’Awaza pour la décennie 2024-2034, qui reflète un engagement collectif ancré en faveur de la consolidation de la coopération internationale au profit des pays en développement sans littoral, visant à répondre à leurs besoins spécifiques de manière efficace et durable.

D’autre part, le ministre a relevé que ces pays font face à des défis structurels majeurs, tels que l’enclavement par rapport aux marchés internationaux, le coût élevé du transit et une exposition croissante aux fluctuations mondiales, ce qui accentue leur fragilité et leur vulnérabilité face aux chocs externes.

Il a ainsi appelé la communauté internationale à insuffler une nouvelle dynamique de coopération en faveur de ces pays, à travers un soutien adapté et des partenariats innovants capables de provoquer des transformations structurelles profondes.

Le Maroc est représenté à cet événement par une délégation conduite par Kayouh, et comprenant notamment l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, l’ambassadeur du royaume auprès du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et du Kirghizstan, Mohamed Rachid Maaninou, ainsi que des diplomates et des responsables au ministère du Transport et de la logistique.