Marhaba 2025 : +3,6% de passagers et +4% de véhicules au 4 août

L'opération Marhaba 2025 (Traversée du détroit en Espagne) a enregistré plus de 1 700 000 passagers et de 439 000 véhicules pendant les phases de départ et de retour de l'opération.

Selon les données de la Protection civile en Espagne, publiées mardi 5 août, la phase de départ qui a commencé le 15 juin et se termine le 15 août a enregistré, jusqu'au 4 août, la traversée de 1 480 343 passagers et de 369 429 véhicules à travers 4 178 voyages maritimes.

Au cours de la même période l'année dernière, 1 428 847 passagers et 355 308 véhicules ont été enregistrés à travers 4 609 voyages, ce qui représente une augmentation cette année de 3,6% du nombre de passagers et de 4% du nombre de véhicules, par rapport à une diminution de 9,4% du nombre de voyages.

La ligne Algésiras-Tanger Med représente 46,9% de toutes les traversées. Elle est suivie de la ligne Almeria-Nador (15,5%), puis la ligne Algésiras-Ceuta (14,5%) et Tarifa-Tanger Ville (10,5%).

Depuis hier, 5 503 services d'assistance sociale et 873 services d'assistance sanitaire ont été fournis dans les ports.

La phase de retour, qui a commencé le 15 juillet et se poursuit jusqu'au 15 septembre, a enregistré la traversée de 268 419 passagers et de 70 323 véhicules à travers 1 834 voyages maritimes.

En 2024, 255 659 passagers (5% de moins) et 67 582 véhicules (4,1% de moins) ont été enregistrés à travers 2 084 voyages (12% de plus).

La ligne Tanger Med-Algésiras représente 42,4% des opérations de retour, suivie par Ceuta-Algésiras avec 20,7%, puis Tanger Ville-Tarifa avec 13,3%, et Nador-Almeria avec 8,4%.

De plus, 858 services d'assistance sociale et 39 cas d'urgence sanitaire ont été fournis depuis le début de la phase de retour.