Good Fortune : Le caftan marocain s'invite sur l'affiche de la comédie avec Keanu Reeves

L'affiche du prochain film «Good Fortune», avec Keanu Reeves, arbore une touche marocaine. Dévoilée fin juillet, elle montre l'actrice américaine Sandra Oh portant un caftan vert clair, dans une coupe vintage traditionnelle. Le vêtement inclut élégamment du fil de sfifa et présente un décolleté distinctif.

Le caftan ajoute au mystère du personnage de Oh dans cette comédie, qui est à la fois écrite et réalisée par Aziz Ansari. Reeves y incarne le rôle de Gabriel, un ange bien intentionné mais maladroit. Il perturbe la vie d'un travailleur précaire (Ansari) et d'un riche capital-risqueur (Seth Rogen). Dans le film, Sandra Oh est également dans le rôle d'un ange.

Inspiré de comédies emblématiques comme «Anchorman», «Good Fortune» a été présenté en avant-première au CinemaCon, le plus grand rassemblement de propriétaires de salles de cinéma du monde entier. Ansari y a exprimé son engagement à raviver ce genre porté, par des stars dans les cinémas.

Le film sera présenté en première au Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre prochain. Sa sortie en salles est prévue le 17 octobre.