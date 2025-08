Marhaba 2025 : Le ministère de l’Habitat lance une campagne pour les MRE

Le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville organise une campagne au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE), sous le thème «Urbanisme et habitat au service des Marocains du monde», dans le cadre de l’accompagnement de l’opération Marhaba 2025.

Dans ce cadre, une caravane de proximité a été lancée samedi à partir de la ville de Tanger et devra parcourir 10 villes, couvrant différentes régions du Maroc jusqu’au 31 août 2025, indique le ministère dans un communiqué. Une attention particulière est accordée au programme d’aide directe au logement Daam Sakane, visant à offrir aux citoyens un logement décent.

Dans le cadre de la campagne menée par le ministère au profit des MRE, plusieurs mesures concrètes ont été déployées à travers les 12 régions du Maroc pour renforcer l’accueil et améliorer la qualité des services publics.

Parmi ces initiatives figurent la création d’espaces dédiés à l’accueil et au conseil dans l’ensemble des structures centrales et décentralisées du ministère, la mise en place de guichets uniques dans les agences commerciales des sociétés Al Omrane, des cellules d’accueil dans les Agences Urbaines et aux points frontaliers, ainsi que l’organisation de journées portes ouvertes.

Le ministère œuvre également à faciliter l’accès aux informations urbanistiques, que ce soit via les plateformes numériques, telles que le géoportail Taamir ou à travers une communication directe, en simplifiant les démarches et en assurant un suivi particulier des dossiers liés à l’investissement ou au logement.