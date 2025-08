Mercato : L'international marocain Anass Zaroury rejoint le Panathinaïkos en prêt

L'international marocain Anass Zaroury a rejoint le club grec Panathinaïkos en prêt de la part du RC Lens, pour la saison 2025/26, avec une option d'achat. Le transfert a été officiellement annoncé par Lens, le 3 août via ses réseaux sociaux.

Le joueur de 24 ans a rejoint Lens en provenance de Burnley en 2024. Il a marqué deux buts et effectué trois passes décisives, en 28 apparitions la saison dernière. Il a également eu un bref passage en prêt avec Hull City, plus tôt cette année-là. Avant cela, il a joué en Belgique pour Lommel et Charleroi.

Anass Zaroury au Panathinaïkós FC ?



Arrivé au Racing en août 2024, le milieu offensif marocain est prêté avec option d’achat au club grec, troisième du dernier championnat de Stoiximan Super League, pour l'exercice 2025/26.



Bonne saison Anass ! ? pic.twitter.com/NtwhqU21z3 — Racing Club de Lens (@RCLens) 3 août 2025

Né en Belgique, Anass Zaroury a représenté le pays au niveau junior, notamment avec l'équipe du Maroc U21. Le 16 novembre 2022, il a été officiellement convoqué en sélection nationale A pour le Mondial 2022. Il remplaçait Amine Harit, blessé une semaine avant le tournoi.