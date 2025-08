Vertical s'associe avec Aciturri, actif au Maroc, pour la construction d’avion à décollage vertical

Le fabricant aéronautique britannique, Vertical Aerospace, a révélé ce lundi un partenariat stratégique de longue durée avec Aciturri Aerostructures. Cette entreprise, qui opère dans plusieurs pays dont le Maroc, sera chargée de la fabrication de la structure de l'avion VX4, un appareil électrique et hybride à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Conformément à cet accord, Aciturri prendra en charge la conception et la fourniture de l'ensemble de la structure du VX4, comprenant l'aile, l'empennage, les pylônes et le fuselage, pour les versions de pré-production ainsi que, sous réserve de certification, pour les versions commerciales, selon le communiqué de presse publié lundi.

Forte de près de cinquante ans d'expérience dans la fabrication aéronautique, Aciturri a déjà collaboré à des programmes majeurs pour Airbus, Boeing et Embraer, et plus récemment sur des plateformes eVTOL pour Eve Air Mobility et Lilium. L'entreprise fournira également une expertise en ingénierie de fabrication simultanée afin d'assurer une production du VX4 à la fois efficace et évolutive.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie globale de Vertical, baptisée «Flightpath 2030», qui vise à sécuriser un approvisionnement à long terme en pièces et à renforcer les collaborations industrielles stratégiques. Il intervient après l'élargissement du partenariat de Vertical avec Honeywell et ses récents succès lors de vols d'essai entre aéroports, selon le communiqué.

Aciturri a fait son entrée sur le marché marocain en septembre 2023, grâce à l'acquisition de GOAM Industrie, un fabricant de composants de moteurs d'avions de haute précision basé près de Casablanca.