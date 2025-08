La Chambre des conseillers s’entretient avec la nouvelle présidente du Parlement andin

Une délégation de la Chambre des conseillers s’est entretenue, samedi à Lima (Pérou), avec la nouvelle présidente du Parlement andin, Sara Condori, lors de sa première rencontre officielle suite à son élection à ce poste.

Conduite par le premier vice-président de la Chambre des conseillers et son représentant auprès du Parlement andin, Abdelkader Salama, la délégation marocaine comprend Mustapha Moucharik, secrétaire de la Chambre et Ahmed Lakhrif, représentant de cette dernière auprès du Parlement centraméricain (Parlacen) ainsi que Hassan Azarkan, chef du département des relations extérieures.

Au cours de cette rencontre, Salama a également fait part de la disposition de la Chambre des conseillers à soutenir les projets lancés par le Parlement andin, notamment dans les domaines de la gouvernance locale et régionale, indique un communiqué de la Chambre.

Pour sa part, Condori a affirmé que le Parlement marocain, qui constitue un modèle et une illustration des véritables significations et objectifs de l’adhésion des pays en tant que membres observateurs aux groupements parlementaires régionaux et continentaux, s’est démarqué depuis son adhésion en juillet 2018 par sa forte présence et a œuvré à renforcer la coopération.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du président sortant du Parlement andin, Gustavo Pacheco, Condori a mis en avant l’importance de cette présence dans la mesure où elle permet de tirer profit des expériences pionnières du Maroc dans plusieurs domaines.

La délégation de la Chambre des conseillers a, par la même occasion, rappelé la récente visite au Maroc d’une délégation du Parlement andin, conduite par Pacheco ainsi que la réunion conjointe avec le bureau de la Chambre des conseillers à Laâyoune, qui a été couronnée par la signature d’une déclaration commune avec le président de la Chambre, Mohamed Ould Errachid.

Suite à sa participation aux travaux de l’Assemblée générale du Parlement andin et du Congrès mondial de droit communautaire, la délégation marocaine a organisé conjointement avec l’ambassadeur du royaume au Pérou et en Bolivie, Amine Chaoudri, une réception qui a vu la présence de personnalités politiques des cinq pays andins dont Condori, des anciens présidents du Parlement andin Gustavo Pacheco et Cristina Reyes, ainsi que de figures politiques et économiques péruviennes.

Ont également pris part à cette réception les membres du Parlement andin représentant le Pérou, la Colombie, le Chili, l’Équateur et la Bolivie ayant participé à l’Assemblée générale de l’instance législative régionale.