Pays-Bas : Ismael Saibari et Couhaib Driouech remportent la Supercoupe avec le PSV Eindhoven [vidéo]

Les deux internationaux marocains Ismael Saibari et Couhaib Driouech ont remporté la Supercoupe néerlandaise, dimanche au stade De Kuip de Rotterdam, avec le PSV Eindhoven. Titulaires lors de ce match décisif face au Go Ahead Eagles (2-1), les deux Lions de l’Atlas ont eu des rôles complémentaires en tant qu’attaquant et milieu de terrain. L’entraîneur Peter Bosz a opté pour une formation qui comprend quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants (4-3-3).

Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, le Go Ahead Eagles s’est incliné avec 2 buts à 1, bien qu’il ait ouvert le score dès la 35e minute, grâce à Mathis Suray. Le PSV Eindhoven a eu le moral au beau fixe, en égalisant en fin de match suite au but contre son camp de Gerrit Nauber (78e). A la 84e minute de jeu, l’ancien Barcelonais Sergino Dest a signé la victoire 2-1 des Boeren.

Cette consécration confirme le talent et l’efficacité des deux joueurs. En sélection nationale, Couhaib Driouech et Ismael Saibari ont porté le même maillot de l’équipe du Maroc U23, avec laquelle ils ont remporté la Coupe d’Afrique des nations de leur catégorie (CAN 2023).

A 23 ans, Couhaib Driouech a compté une sélection avec l’équipe du Maroc U23. A 24 ans, Ismael Saibari a évolué au sein de la même formation, avant d’être convoqué au sein de l’équipe A.