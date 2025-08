Nouveau site fossilifère au Maroc : Une fenêtre sur l’aube de la vie complexe il y a 540 millions d'années

Un site fossilifère récemment documenté dans l'Anti-Atlas occidental révèle des preuves rares de la transition Édiacarien-Cambrien. Ce moment clé remonte à il y a environ 540 millions d'années, avec l'émergence de la vie animale complexe. L'étude met en lumière la coexistence d'organismes anciens à corps mou et des premières traces de faune. Elle suggère que c'est l'innovation évolutive, et non une extinction massive, qui serait le moteur de ce changement biologique.

Latifa Babas ( Ghita Zine) Par