Un juge, des avocats et un entrepreneur en cause dans le scandale de «vente de verdicts»

La chambre des crimes financiers de première instance près la Cour d'appel de Rabat a rendu ses verdicts, jeudi dernier, dans l'affaire du juge de la Cour d'appel de Tétouan et de ses associés. Les peines ont varié de l'acquittement à trois ans de prison ferme, avec des amendes totalisant environ 20 millions de dirhams. Dix accusés sont impliqués, dont un ancien magistrat et deux avocats. Trois mis en cause sont en détention, tandis que les autres, y compris les deux fils du juge, principal accusé, sont en liberté sous caution.

Selon le Al Akhbar, le juge principal dans l'affaire a été condamné à trois ans de prison et à une amende de 300 000 dirhams. Deux avocats du barreau de Tétouan écopé d'un total de quatre ans de prison, avec une amende de 3,7 millions de dirhams.

Les verdicts incluaient également un juge conseiller à Casablanca, un entrepreneur et un avocat du barreau de Casablanca. Chacun a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme, et à des amendes variées.

Quant aux deux fils du juge, ils ont écopé de peines avec sursis de deux ans chacun. L'un est notaire et l'autre avocat au barreau d'El Jadida. Un autre avocat a été condamné à une peine avec sursis de six mois, tandis qu'un délégué judiciaire travaillant à la Cour d'appel d'Al Hoceïma a été acquitté.

Cette affaire a été révélée suite à des fuites fournies par l'épouse du juge en 2023, comprenant des accusations d'acceptation de pots-de-vin et de manipulation de jugements. Les enquêtes ont confirmé les pratiques de corruption.