La FMEJ se félicite de la coordination opposées au projet de loi relatif au CNP

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a déploré une nouvelle fois les décisions gouvernementales qu’elle considère «unilatérales» et dépourvues d’une démarche de dialogue, dans le cadre de l’élaboration de la loi relatif au Conseil national de la presse (CNP). Dans un communiqué, l’organisation a déploré, ce lundi, que l’exécutif ne tienne pas compte de «la position générale exprimée par le corps professionnel et la majorité des instances de défense des droits humains, des organisations syndicales et politiques en ce qui concerne la loi adoptée par la Chambre des représentants».

Dans ce sens, la FMEJ dit garder l’espoir «que les avis consultatifs du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), ainsi que l’examen et le vote de la loi à la Chambre des conseillers, constituent des occasions pour faire triompher la logique, la démocratie, la Constitution et l’éthique».

Dans le même sens, la fédération a salué «les prises de position pour une perspective démocratique, exprimées par cinq anciens ministres de la Communication issus de différents gouvernements», ainsi que celles relayées par les partis politiques, les centrales syndicales, les organisations de défense des droits humains, ainsi que des personnalités académiques.

A ce titre, la FMEJ s’est félicitée également de la création d’une dynamique de coordination rassemblant des organisations professionnelles, dont la FMEJ et des ONG, qui plaident aujourd’hui contre la loi gouvernementale relative au CNP.

L’organisation interpelle également sur la «convergence claire de ses positions avec celles de la Fédération nationale du journalisme, de l’information et de la communication (FENAJIC) affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), et du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).

Par ailleurs, la FMEJ se félicite de sa coopération avec la Confédération démocratique du travail (CDT), ainsi que des positions de l’Union des petites entreprises de presse (UPEP), outre les initiatives conjointes menées avec la Fédération marocaine des médias (FMM).

Dans ce sillage, la fédération appelle l’ensemble des organisations professionnelles à une mobilisation collective contre la division.