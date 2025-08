La Spice Girl Mel B célèbre son deuxième mariage à Marrakech avec une touche marocaine

Mel B, alias Scary Spice des Spice Girls, et son mari Rory McPhee ont célébré leur deuxième mariage au Maroc du 1er au 3 août, comme ils l'avaient promis un mois après leur première cérémonie chez eux.

Le couple a transformé ses vœux en une fête glamour de plusieurs jours à l'hôtel Selman Marrakech. Ils s'étaient déjà dit «oui» lors d'une cérémonie traditionnelle à la cathédrale Saint-Paul de Londres, mais ont opté pour une célébration plus «spirituelle» et audacieuse au Maroc.

Mel B a échangé sa robe blanche contre une robe rouge étincelante de Justin Alexander, nécessitant plus de 850 heures de travail artisanal de perlage, écrit le Daily Mail. Elle a complété son look avec un voile inspiré du Maroc, tandis que Rory portait une tenue moderne de soirée signée Alexander McQueen.

La styliste de Mel, Caroline Black, a expliqué : «Mel adorait l'idée d'une robe rouge, quelque chose d'audacieux, avec beaucoup de scintillement, mais elle devait aussi être légère et facile à porter». Inspirée par la Ville Rouge, Mel a également mis du henné sur ses mains et ses pieds, un rituel traditionnel pour les mariées au Maroc.

Le mariage comportait des lanternes marocaines, des décors de table ornés et un thème reflétant le style vibrant de Scary Spice. Son amie Spice Girl Melanie C était présente et a écrit sur Instagram : «Quel week-end ! Tellement heureuse d'avoir pu le partager avec vous». D'autres membres comme Geri et Victoria Beckham étaient absentes.

Le Maroc a une valeur nostalgique pour les Spice Girls, qui ont déjà célébré le 40e anniversaire de David Beckham là-bas en 2015, bien que Mel B ait été la seule à ne pas être présente à l'époque.