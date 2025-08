Maroc : Le fabricant chinois Kuntai investit 126,5 MDH dans une usine de tapis de voiture

Le fabricant chinois Kuntai a annoncé ses projets pour établir une filiale et une base de production au Maroc, à travers Kuntai Hongjing Co., Ltd. Cette initiative, annoncée à la fin du mois de juillet, implique un investissement total pouvant atteindre 100 millions de RMB (près de 126,5 MDH). La nouvelle installation servira de plateforme de production et de développement de tapis de voiture, à destination du marché européen.

L'investissement soutiendra les activités de recherche, de développement, de production et de vente. Il permettra aussi la construction d'un réseau de services localisé en Europe, pour mieux répondre aux attentes des clients régionaux.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale plus large de Kuntai, en complément de ses bases de production existantes en Chine et au Mexique. Le projet reste soumis aux approbations gouvernementales.