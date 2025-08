OPE : Les passagers à destination du Maroc en hausse de 4,1%

Sur la journée du 2 août 2025, 54 941 passagers et 14 690 véhicules ont débarqué des ports espagnols concernés par l’Opération traversée du détroit (OPE), selon le bilan journalier fourni par la Protection civile en Espagne. En chiffres cumulés depuis le début de l’OPE jusqu’à cette journée, les données indiquent 1 381 351 passagers et 343 577 véhicules, soit une hausse significative de 4,1% et de 4,4% respectivement.

Ces indicateurs suggèrent un nouveau record susceptible de dépasser les 3,4 millions de traversées enregistrées l’année dernière, le chiffre le plus élevé depuis 1986, année de début des statistiques. Du côté marocain, l’OPE est coordonnée avec l’opération Marhaba de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Lors de sa visite au port de Tarifa (Cádiz), le 10 juillet, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé que l’OPE 2025 connaissait une augmentation globale de 5,6% du nombre de voyageurs et une hausse de 6,9% des véhicules par rapport à l’été 2024.