Brahim Diaz préfère le Real Madrid aux offres saoudiennes

Alors que les clubs saoudiens Neom, Al-Hilal et Al-Nassr ont jeté leur dévolu sur l'international marocain Brahim Diaz, ce dernier semble avoir pris une décision définitive.

Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le milieu offensif de 26 ans a accepté toutes les conditions de son nouveau contrat avec le Real Madrid, un accord sur le point d'être signé. Malgré les offres financières substantielles qu'il a reçues de l'étranger, Diaz est resté fidèle à sa priorité unique : continuer à porter le maillot du club madrilène.

Jusque-là, Brahim Diaz a participé à 31 matchs de La Liga, la saison dernière. Il a marqué 4 buts et fourni 2 passes décisives.

??? Brahim Diaz turns 26… and his new contract is almost ready, set to be signed.



He’s already accepted all conditions of the new contract, only wanted Real Madrid. pic.twitter.com/5yUZwNHakH