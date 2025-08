Al Adl Wal Ihsane lance un appel à la mobilisation des oulémas marocains face à la crise à Gaza

Al Adl wal Ihsane (Justice et Bienfaisance) a émis un «appel urgent» à l'adresse des oulémas marocains, les incitant à briser le silence sur les massacres en cours à Gaza depuis près de deux ans. AWI a insisté sur le fait que ces actes de violence, de destruction, de famine et de siège, qui se déroulent «sous les yeux du monde entier», imposent aux oulémas une responsabilité religieuse et éthique qui ne peut être ignorée.

Signé par le corps scientifique du groupe, cet appel rappelle que les oulémas, considérés comme les «héritiers des prophètes», ont toujours été des figures de proue dans les mouvements de réforme. Leur rôle est d'autant plus crucial «en temps de crise et d'épreuves intenses», pour distinguer la vérité du mensonge.

La Jamaa exhorte ainsi les oulémas marocains à se placer à l'avant-garde pour «éveiller la nation, tant les dirigeants que les citoyens», et à répondre à l'urgence d'apporter une aide concrète au peuple de Gaza, notamment en termes de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abris.

Dans son appel, AWI s'interroge : «La conscience de nos dirigeants, leur savoir, leur foi et leur crainte de Dieu peuvent-ils justifier un silence prolongé face aux horreurs en Palestine ?» Ce mutisme équivaut à «trahir Dieu et Son Messager» et entraîne «la malédiction de Dieu, des anges et de l'humanité», insiste le mouvement.

En conclusion, AWI presse les oulémas marocains de «rompre leur silence» et de s'engager à «guider le peuple» en clarifiant la position de la loi islamique sur la situation à Gaza, que ce soit via des plateformes ou dans les espaces publics. Ils les appellent à conseiller les dirigeants et à «les exhorter à cesser tout soutien à l'ennemi sioniste et à mettre fin à toutes formes de normalisation», affirmant que «les preuves sont évidentes et les excuses ne sont plus acceptables».