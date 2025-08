Fête du trône : Donald Trump réaffirme la marocanité du Sahara occidental dans une lettre au roi Mohammed VI

À l'occasion de la fête du Trône, le président Donald Trump a adressé ses félicitations au roi Mohammed VI. Un message qui revêt une importance particulière à l'approche de l'échéance d'octobre au Conseil de sécurité.

«Je tiens également à réaffirmer que les États-Unis d’Amérique reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent la Proposition d’Autonomie marocaine, jugée sérieuse, crédible et réaliste, comme unique base pour un règlement juste et durable de ce différend», a déclaré le 47e président des États-Unis dans son message au souverain. Cette décision avait été annoncée lors de son premier mandat, le 10 décembre 2020.

«Les États-Unis attachent une grande importance au partenariat fort et durable qui nous unit au Maroc. Ensemble, nous œuvrons pour avancer nos priorités communes en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, notamment en nous appuyant sur les Accords d’Abraham, en luttant contre le terrorisme et en élargissant la coopération commerciale au bénéfice des Américains et des Marocains», a écrit le locataire de la Maison Blanche.

«Je me réjouis à l'avance de poursuivre notre collaboration pour promouvoir la stabilité, la sécurité et la paix régionales», a conclu Donald Trump dans son message au roi Mohammed VI.

Depuis son retour à la Maison Blanche, officialisé le 20 janvier 2025, c’est la première fois que Trump réaffirme officiellement sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. Une position que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait précisée le 8 avril à Washington après ses entretiens avec Nasser Bourita.