«Vallée des vaches» : Le Maroc documente des gravures bovines inédites à Tiznit

Une nouvelle étape significative dans la cartographie du patrimoine de l'art rupestre du Maroc s'annonce. Dans la commune rurale de Tafraout El Mouloud, province de Tiznit, des chercheurs ont pu relever et documenter des gravures rupestres inédites, représentant du bétail domestiqué.

Responsable de la documentation, de l'étude et de la protection de l'art rupestre au Maroc depuis sa création en 1994, le Centre national du patrimoine rupestre (CNPR) à Agadir informe qu'une mission récente a mis au jour un site jamais étudié. Il est connu localement sous le nom de Tiwinght. Les chercheurs ont proposé de nommer le site «Assif n'izgaren», ou «Vallée des vaches», en référence au motif dominant trouvé dans les gravures.

Gravures rupestres représentant du bétail domestiqué à Tafraout El Mouloud, dans la province de Tiznit au Maroc / Ph. Centre national du patrimoine rupestre - Facebook

«Les gravures qui ornent le site se distinguent par leur précision et leurs représentations détaillées de bétail domestiqué de différentes tailles», a noté le CNPR dans un communiqué partagé sur sa page Facebook, jeudi. «Certaines figures sont superposées à d'autres, indiquant une présence humaine continue au fil du temps», a noté la mission.

«Cela invite à une lecture stratigraphique, qui pourrait renseigner sur l'histoire climatique de la région et révéler comment les humains ont affiné leurs compétences, non seulement dans le dessin et la gravure, mais aussi dans l'art de vivre et leur manière de puiser l'inspiration dans leur environnement.» CNPR

«Une fascination durable pour les surfaces de pierre»

Le Centre a noté que la mission en question a été composée du directeur du CNPR Mountassir Loukili, des chercheurs Abdelhadi Ewague et Jamal El Boukaa, ainsi que de deux résidents locaux, Lahcen et Brahim. Le groupe a visité la «Vallée des vaches», le 30 juillet dernier. L'équipe a été frappée par la richesse, la diversité et la complexité artistique des gravures, qui n'avaient jamais été ni référencées, ni étudiées, ni cataloguées dans une recherche antérieure.

Gravures rupestres représentant une voiture à Tafraout El Mouloud, dans la province de Tiznit au Maroc / Ph. CNPR

Outre les gravures anciennes, l'équipe a noté la présence de sculptures plus récentes représentant des symboles modernes tels que des voitures des années 1980 et des visages humains. Selon le CNPR, ces ajouts modernes suggèrent «une fascination durable pour les surfaces de pierre et leur présence profondément enracinée dans l'imaginaire collectif, des temps anciens à nos jours».

En relevant et en documentant la «Vallée des vaches», le CNPR a ajouté une nouvelle pierre angulaire au patrimoine de l'art rupestre du Maroc. Le Centre a exprimé l'espoir que ce site, comme d'autres avant lui, obtienne la reconnaissance qu'il mérite, soit correctement préservé et reste accessible aux générations futures désireuses d'explorer les trésors culturels et archéologiques du pays.