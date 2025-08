Maroc – France : Karim Ben Cheikh salue la dynamique de coopération bilatérale

Député de la neuvième circonscription des Français de l’étranger, Karim Ben Cheikh a salué, ce vendredi, la dynamique de la coopération avec le Maroc. A l’occasion d’une cérémonie organisée par l’ambassade du royaume à Paris, dans le cadre des festivités de la Fête du trône, l’élu a exprimé ses remerciements à l’ambassadrice Sarima Sitaïl pour son accueil. «A l’échelle d’une année, il est possible de mesurer à quel point la relation bilatérale entre le Maroc et la France a évolué et s’est dotée d’un éclat nouveau», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

A ce titre, Karim Ben Cheikh a souligné les nombreuses perspectives de coopération stratégique, «ce qui augure de nouveaux développements non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan des échanges culturels, des mobilités, de la circulation des savoirs et des compétences».

Dans le même sens, le député a estimé que la relation entre la France et le Maroc était «singulière par l’ambition qu’elle se donne depuis un an». «Je vois à quel point cette dynamique libère les énergies parmi les Marocains et les Français qui souhaitaient ce rapprochement», a-t-il affirmé. «A l’instar des relations avec chacun des pays de la neuvième circonscription, c’est une relation avec une très forte profondeur historique et humaine», a encore indiqué Karim Ben Cheikh.

Cette sortie intervient un an après qu’une nouvelle page s’est ouverte dans les relations diplomatiques entre le Maroc et la France. A l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au trône, le président Emmanuel Macron avait adressé une lettre au souverain, reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara par Paris et affirmant l’appui français au plan d’autonomie proposé par Rabat depuis 2007.

Depuis, la visite d’Etat effectuée par Emmanuel Macron en octobre 2024 à Rabat aura marqué un tournant dans les relations bilatérales.