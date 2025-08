Qatar Airways augmente le nombre de ses vols vers Casablanca pour l'hiver 2025

Qatar Airways a annoncé une augmentation quantitative de ses vols vers Casablanca, dans le cadre de son programme hivernal élargi pour 2025. La compagnie aérienne passera de quatre à cinq vols hebdomadaires, pour accompagner la demande croissante et et améliorer la connectivité via son hub de Doha, l'aéroport international Hamad.

Casablanca, capitale économique et plus grande ville du Maroc, fait partie de plusieurs destinations mondiales clés bénéficiant d'une fréquence accrue cet hiver. Cette initiative s'inscrit dans les démarches de Qatar Airways à renfrocer sa présence au niveau du marché marocain, qui lui permet de renforcer les liens entre l'Afrique, le Moyen-Orient et le reste du monde.