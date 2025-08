Maroc - Algérie : Ouverture exceptionnelle du passage de Zouj Beghal

Le poste frontière terrestre de Zouj Beghal entre le Maroc et l'Algérie a ouvert exceptionnellement, mercredi dernier, pour le rapatriement de la dépouille d'une jeune femme. Cette opération met fin à près d'un an et demi d'attente, selon l'Association marocaine pour l'aide aux migrants en situation difficile (AMSV) à Oujda.

L'ONG rapporte que la défunte s'était noyée dans les côtes algériennes, lors d'une tentative de migration. Son corps était resté en Algérie en attendant l'achèvement des procédures légales nécessaires.

Le rapatriement a été rendu possible grâce à une série de correspondances avec les autorités concernées. Le nom de la défunte a été inclus dans plusieurs requêtes de l'ONG.

L'association a également annoncé la libération imminente d'un nouveau groupe de jeunes concitoyens détenus dans les prisons algériennes en raison de tentatives de migration. Ils seraient plus de 60.

Dans un autre registre, des organisations de la société civile marocaine se préparent à participer au camp d'été international qui se tiendra à Nantes, en France, du 5 au 10 août. La question des personnes disparues, décédées et détenues en migration irrégulière sera à l'ordre du jour.