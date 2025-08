Palestine : Le conseiller du président salue l'aide du roi Mohammed VI

L'aide humanitaire et médicale d'urgence envoyée, sur instructions du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, en faveur du peuple palestinien, en particulier les populations de la bande de Gaza, est un geste royal noble s'inscrivant dans la lignée des multiples initiatives du souverain en faveur de la cause palestinienne, a souligné, jeudi, le conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud El Habache.

Dans une déclaration à la MAP, El Habache a hautement salué cette noble initiative, mettant en avant la grande fibre humaniste et l'esprit de solidarité du souverain envers le peuple palestinien, en particulier, les populations de Gaza.

Pour les Palestiniens, ce genre de gestes humains ne sont pas étrangers au Maroc, a-t-il dit, ajoutant qu'elles incarnant l'engagement du peuple marocain à faire prévaloir les valeurs de solidarité et d'entraide avec le peuple palestinien.

Le roi Mohammed VI avait donné, mercredi, ses instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire et médicale d'urgence en faveur du peuple palestinien frère, en particulier les populations de la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a précisé que cette aide, d'un volume total de près de 180 tonnes, est composée de denrées alimentaires de première nécessité, de lait et de produits spécialement destinés aux enfants.

Elle est composée aussi de médicaments et de matériel chirurgical pour les populations les plus vulnérables, outre des couvertures, des tentes adaptées et d'autres équipements.