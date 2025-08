La FIFA dévoile la liste des arbitres pour le Mondial féminin U17 Maroc 2025

La Commission des arbitres de la FIFA a annoncé, jeudi, la liste des officiels en charge des matchs de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA, Maroc 2025, qui se déroulera du 17 octobre au 8 novembre prochains.

Au total, 54 arbitres (18 arbitres et 36 arbitres assistants) issus de 36 associations membres seront déployés pour le tournoi, indique un communiqué de la FIFA.

Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, indique que ce Mondial offrira aux joueuses et aux arbitres une occasion d'apprendre, d'augmenter leur niveau et de progresser dans leurs domaines, pour le bien du football.

Ce tournoi sera marqué par l'utilisation du Football Video Support (FVS), suite aux essais mis en œuvre l'année dernière lors du Mondial féminin U20 en Colombie et U17 en République dominicaine. Ils sont le résultat de nombreuses demandes des associations membres de la FIFA pour une manière alternative et économique d'utiliser la technologie pour soutenir les arbitres, précise le communiqué.



Contrairement au système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), le FVS ne fait pas appel à des arbitres vidéo dédiés et ne vérifie donc pas tous les incidents susceptibles de modifier le match.

La responsabilité incombe aux entraîneurs respectifs, qui sont autorisés à effectuer un nombre limité de demandes de vérification par match lorsqu'ils estiment qu'une erreur manifeste a été commise lors d'incidents susceptibles de modifier le match, tels que des buts, des décisions de penalty, des cartons rouges directs ou des erreurs d'identité.

Les joueuses peuvent également recommander à leurs entraîneurs de demander une vérification.