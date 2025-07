Maroc : Le plus grand barrage risque à 100% de subir un tremblement de terre d'ici 25 ans

Situé dans l'une des zones sismiquement les plus actives du pays au niveau du Rif, le barrage Al Wahda est connu comme la plus grande structure hydraulique du Maroc. Publiée lundi par Science Direct, une récente étude met en lumière les risques sismiques significatifs auxquels la région est confrontée. Dans ce sens, les données alertent sur la vulnérabilité croissante de cette importante infrastructure.

Compte tenu de la complexité tectonique de la région et de l'historique des tremblements de terre dévastateurs, les chercheurs ont développé un nouveau cadre de modélisation probabiliste. Celui-ci permet d'évaluer la récurrence et la magnitude des événements sismiques potentiels, en mettant l'accent sur les menaces pesant sur le bassin versant du barrage Al Wahda.

L'étude couvre un siècle de données sismiques, de 1923 à 2023. Elle intègre la cartographie néotectonique pour identifier les systèmes de failles actives et utilise des outils informatiques avancés pour simuler les probabilités de tremblements de terre. Cette approche permet une analyse détaillée de la fréquence et de la distribution spatiale des événements sismiques dans la région, offrant une compréhension plus précise des dangers géologiques qui pourraient compromettre la sécurité et l'intégrité structurelle du barrage.

100% de chances de séismes modérés dans 25 ans

Les résultats sont alarmants. Selon le modèle, il y a une probabilité de 100% qu'au moins un tremblement de terre de magnitude modérée, défini comme un séisme mesurant 4 Mw (échelle de magnitude de moment) ou plus, frappe la région dans les 25 prochaines années. De plus, l'étude estime à plus de 20% la probabilité de secousses de moindre magnitude (≤ 3 Mw) durant la même période.

Le plus alarmant reste la concentration de l'activité sismique autour des extrémités du barrage. Les conclusions identifient également «les zones de failles, telles que la faille de Jebha et le contact intra-mésorif, comme des contributeurs clés à la sismicité régionale».

Ces projections soulignent l'urgence de renforcer la planification de la sécurité et les stratégies de réduction des risques. Dans ce sens, les auteurs insistent sur le fait que leurs conclusions sont cruciales pour la planification à long terme de l'utilisation des terres et la préparation aux catastrophes dans la région.

«Elles sont essentielles pour la planification de l'utilisation des terres, la sécurité des barrages et les stratégies de mitigation, fournissant des outils pour améliorer la résilience face aux dangers géologiques, tout en comblant le fossé entre les sciences de la terre et les applications géotechniques», conclut l'étude.