Maroc : Le PSU pour la création d’un «front populaire élargi»

À un an des élections législatives de 2026, le Parti socialiste unifié (PSU) lance un appel aux «forces progressistes et nationalistes» pour se rassembler au sein d'un «front populaire élargi».

Le Bureau politique de ce parti de gauche, dirigé par Jamal El Asri depuis avril 2023, estime que cette coalition pourrait modifier les équilibres politiques en vue de bâtir «un Maroc de demain» et contrer ainsi le «despotisme et la corruption». Le PSU dénonce également l'«alliance entre la fortune et le pouvoir».

Bien que le PSU n'ait pas précisé quelles «forces» sont visées par cet appel, le parti collabore depuis mars 2021 avec Al Adl wal Ihsane pour organiser des manifestations contre la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, officialisée le 10 décembre 2020. Les deux organisations font partie du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, présidé par Jamal El Asri avant qu'il ne succède, en avril 2023, à Nabila Mounib à la tête du PSU.

Lors des élections législatives de septembre 2021, le PSU n'a obtenu qu'un seul siège.