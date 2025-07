L’Inde réaffirme son engagement à approfondir la coopération bilatérale avec le Maroc

Jayant Chaudhary, ministre indien en charge du Développement des compétences et de l'entrepreneuriat

Le ministre indien en charge du Développement des compétences et de l'entrepreneuriat, Jayant Chaudhary, a réaffirmé, mercredi à New Delhi, la solidité du partenariat de longue date entre l'Inde et le Maroc, ainsi que la volonté des deux pays d'approfondir leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques.

Intervenant lors de la réception organisée par l'ambassade du Maroc à New Delhi à l'occasion du 26ème anniversaire de l'accession du roi Mohammed VI au trône, Chaudhary a réitéré l'engagement de l'Inde en faveur d'un dialogue de haut niveau avec le royaume, en vue de consolider une relation multidimensionnelle appelée à se renforcer dans les années à venir.

Il a souligné l'importance croissante des échanges humains et culturels entre les deux pays, ainsi que le développement soutenu des relations commerciales, mettant en lumière plusieurs domaines porteurs pour renforcer davantage ce partenariat, notamment les énergies renouvelables, l'agriculture, l'industrie automobile, la pharmacie, l'agroalimentaire, l'hôtellerie et les technologies numériques.

Évoquant l'organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et du Mondial 2030, Chaudhary a souligné que de tels événements représentent une formidable opportunité de promouvoir le dialogue interculturel, de rapprocher les peuples et de célébrer l’excellence, l'ambition et l'esprit humain.