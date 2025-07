Vox accuse le Maroc d'«exporter des criminels» vers l'Espagne

Le parti espagnol d'extrême droite Vox continue de mener des campagnes hostiles contre le Maroc, en profitant de la grâce royale accordée à plus de 19 000 détenus à l'occasion du 26e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohammed VI. Le parti a allégué, sans aucune preuve concrète, que le Maroc «exporte des criminels vers l'Espagne», liant cette grâce à ce qu'il a décrit comme l'«aggravation de l'insécurité» sur le territoire espagnol.

Vox a argué que «le Maroc vide ses prisons de criminels, et les partis populaire et socialiste les invitent, les accueillent à bras ouverts et les distribuent à travers le pays».

Cette rhétorique démontre une fois de plus la tentative délibérée de ce parti extrémiste d'enflammer le discours xénophobe et d'attiser la haine contre les immigrants, en particulier ceux venant des pays du sud, avec les Marocains en première ligne.