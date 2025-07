Le Polisario réagit au discours du roi Mohammed VI

Le Front Polisario a réagi au discours du roi Mohammed VI, prononcé le mardi 29 juin à l'occasion de la Fête du trône. Le Polisario déclare que «la solution consensuelle, qui permettrait à toutes les parties de sauver la face sans qu'il y ait de vainqueur ou de vaincu, doit être démocratique, conforme au droit international, et reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, tout en ne reconnaissant pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental».

«Si le Maroc se montre sincère et animé de bonnes intentions, nous sommes prêts à engager des négociations directes, sérieuses et crédibles, sous l'égide des Nations Unies, sans diktats ni conditions préalables, afin de parvenir à une solution juste et consensuelle. Celle-ci doit respecter les exigences du droit international et la nature juridique de la question du Sahara occidental, considérée comme une question de décolonisation.»