En visite officielle en Algérie, le président libanais salue le rôle du Maroc

À l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président libanais, le général Joseph Aoun, a effectué mardi une visite officielle en Algérie. Cette rencontre visait à discuter des projets de reconstruction des infrastructures endommagées dans le sud du Liban. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président libanais a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de l'Algérie envers le Liban. Mais à la suprise de ses hôtes algériens, ila également mis en avant le rôle du Maroc dans les efforts arabes pour résoudre la crise libanaise.

«Le Liban n'oublie pas le soutien indéfectible de l'Algérie, qui a toujours été présente dans les initiatives arabes bienveillantes pour aider notre pays à sortir de ses crises et mettre fin à ses conflits, qu'ils soient internes ou externes. L'Algérie a toujours joué un rôle de premier plan dans cette mission appréciée, notamment lorsqu'elle a participé au Comité supérieur arabe aux côtés des deux pays frères, le Royaume d'Arabie Saoudite et le Royaume du Maroc, dans les efforts ayant conduit à l'approbation de l'Accord de Taëf.»

Poursuivant sur un ton diplomatique, le président libanais a souligné l'importance de l'unité arabe, déclarant : «Le soutien arabe repose sur l'unité fraternelle des pays arabes pour la vérité, le bien et la paix. C'est notre espoir, et avec cette motivation, nous aspirons à entrer dans chaque pays arabe frère et chaque foyer arabe avec amour et fraternité, sans interférer dans les affaires de nos frères, ni eux dans les nôtres.» Bien que les responsables algériens n'aient pas réagi à ces propos, il a sans doute créé un certain embarras, d'autant plus qu'à Alger, le mot Maroc est devenu presque tabou.