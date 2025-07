Espagne-Maroc : patrouilles conjointes entre la Guardia Civil et la Gendarmerie Royale

Pendant quatre jours, des membres de la Garde civile espagnole et de la Gendarmerie royale marocaine ont mené des patrouilles conjointes par voie terrestre, maritime et aérienne dans le cadre des efforts de lutte contre la migration irrégulière et le trafic de drogues, selon des sources médiatiques espagnoles.

Une délégation de la Gendarmerie royale marocaine a visité l'Espagne entre le 14 et le 18 juillet, effectuant des patrouilles conjointes avec des membres de la Garde civile à Grenade, notamment dans la zone côtière connue sous le nom de "Costa Tropical". Ces patrouilles visent à dissuader les réseaux impliqués dans la migration clandestine et le trafic de drogues en provenance d'Afrique du Nord.

La Garde civile a également déclaré dans un communiqué de presse que cette initiative vise à «renforcer la coopération et la compréhension mutuelle entre les membres des deux corps de sécurité».

Cette coopération, sous forme de patrouilles conjointes entre la Garde civile espagnole et la Gendarmerie royale marocaine, remonte au début de l'année 2004, avant d'être temporairement suspendue pendant la pandémie de COVID-19.

Le 15 juillet, la patrouille conjointe a découvert plus de 2 800 kilogrammes de haschich cachés à l'intérieur d'une semi-remorque.

Il est prévu que des membres de la Garde civile de Grenade se rendent à Al Hoceïma en décembre pour effectuer une nouvelle série de patrouilles conjointes avec leurs homologues de la Gendarmerie royale marocaine.