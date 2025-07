Législatives 2026 : Le roi ordonne à Laftite de lancer des consultations avec les partis

Dans son discours prononcé le mardi 29 juillet à l’occasion de la fête du Trône, le roi Mohammed VI a abordé la question des élections législatives prévues pour 2026.

«À un peu plus d’un an des prochaines législatives, qui se tiendront conformément au calendrier constitutionnel et légal, nous soulignons l’importance de préparer le Code général des élections à la Chambre des représentants. Celui-ci doit être adopté et rendu public avant la fin de l’année», a déclaré le souverain.

«À cet effet, nous avons donné nos Hautes Directives à notre ministre de l’Intérieur afin que la préparation du prochain scrutin législatif soit menée avec soin. Des consultations politiques doivent être engagées avec les différents acteurs concernés.»

Certains partis politiques, tels que le PJD, ont déjà appelé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftite, à entamer le processus de préparation des législatives de 2026. Ils insistent sur l’ouverture de consultations avec tous les partis désireux participer à ce scrutin. Les discussions porteront principalement sur le découpage électoral, le seuil de représentativité, ainsi que sur la possibilité d’une participation directe des Marocains résidant à l’étranger depuis leurs pays d’accueil.