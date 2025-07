L'USFP interpelle le gouvernement sur les paiements en devises pour les voyages aériens

Le groupe de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) a adressé deux questions orales auc ministre des Transports et de la logistique, du Tourisme, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, quant à l'exigence de compagnies aériennes étrangères que leurs clients paient exclusivement par carte bancaire et en devise étrangère, même pour les vols intérieurs au Maroc.

Les requêtes, signées par la membre du groupe socialiste Latifa Cherif et adressées au ministre des Transports et de la logistique, indiquent que «ce problème soulève non seulement la question de la légalité de cette exigence, mais il affecte directement la protection des droits de ces clients en tant que consommateurs».

Le ministre a été interrogé sur «les mesures que vous prendrez pour rectifier cette situation afin de garantir le respect de la monnaie nationale et la protection des droits des consommateurs marocains».

Par ailleurs, la question adressée à la ministre du Tourisme, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire a souligné que ce problème était non seulement «une question de souveraineté monétaire nationale et de niveaux de protection des droits des consommateurs, mais également une exclusion directe de nombreux Marocains qui peuvent payer en devise étrangère, ainsi qu'un véritable défi au développement du tourisme intérieur au Maroc».

La ministre a été questionnée «sur les mesures que vous prendrez pour rectifier cette situation afin de garantir la protection des droits des consommateurs marocains et encourager le tourisme intérieur ?»